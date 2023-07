Calciomercato Sampdoria, ok per Ferrari: accordo trovato con il Sassuolo. I dettagli

La trattativa che porterà Gian Marco Ferrari in blucerchiato è chiusa. Il difensore classe 1992 ormai prossimo a lasciare il Sassuolo propone dei numeri che parlano per lui: 73 presenze in Serie B e 224 in Serie A. E' reduce da un'esperienza quinquennale al Sassuolo dopo un prestito annuale (nella stagione 2017-2018 alla Sampdoria). Proprio grazie alle performance con la maglia dei neroverdi, l'ex Parma ha conquistato anche la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale. Un innesto che andrebbe a implementare l'affidabilità di un reparto che si è, a tratti, reso deficitario nel corso della passata stagione agonistica in Serie A e che sarà chiamato ad essere protagonista in cadetteria, come tutta la compagine ligure. Secondo quanto riportato da "Sky Sport" la Sampdoria è riuscita a raggiungere un'intesa di massima per un triennale con l'entourage del giocatore e con la compagine emiliana, alla quale Ferrari era legato da un contratto in scadenza nel 2024. Gian Marco arriverà a disposizione di Andre Pirlo a parametro zero. Si resta in attesa dell'ufficialità.