Calciomercato Sampdoria, linea verde Pirlo: Panada dopo Girelli, Inter su Audero…

L'edizione odierna del Secolo XIX fa il punto sul calciomercato estivo della nuova Sampdoria targata Manferdi-Radrizzani, soffermandosi in particolare sugli innesti di prospettiva nella zona mediana del campo. Dopo l'ex lecco, Stefano Girelli, mezzala di quantità con licenza di inserirsi negli spazi, Pirlo potrebbe presto accogliere un altro giovane talento nel reparto. Il quotidiano genovese definisce in dirittura d'arrivo la trattativa con l'Atalanta per l'approdo in prestito al club blucerchiato del classe 2002 Simone Pamada. Interno di regia dinamico che agisce davanti la retroguardia, bresciano proprio come Pirlo. Prestito con diritto di riscatto per la Samp e controriscatto per la Dea, operazione brillante su un talento monitorato con attenzione anche da Gasperini e reduce da una stagione in prestito al Modena in Serie B.

Panada dovrebbe costituire un'alternativa a Matteo Ricc. Il profilo dii Xavier Mbuyamba, in forza al Volendam, è quello seguito per il ruolo di difensore centrale. Prima offerta della Sampdoria non ritenuta sufficiente dal club olandese per il suo cartellino. In uscita, il club blucerchiato attende sempre l'offerta dell'Inter per Emil Audero, circostanza paventata ma non ancora verificatasi concretamente. Nell'operazione Audero in nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il prestito di Giovanni Fabbian, protagonista assoluto con la Reggina di Pippo Inzaghi nello scorso torneo cadetto. Club doriano che insiste su Rayyan Baniya (Fatih Karagumruk), 24 anni e si seguono le vicende della Reggina per gli esperti Camporese,e Gagliolo, Piace per il reparto offensivo ,Estanis Pedrola, 19 anni, esterno d'attacco del Barcellona B.