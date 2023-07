Calciomercato Sampdoria, occhi in Spagna: nel mirino Pedrola del Barcellona B

Ultimo doppio ieri per la Sampdoria in Valtellina di fronte all’azionista di maggioranza Matteo Manfredi ed a Nicola Legrottaglie. Mattinata con la squadra divisa in due gruppi che hanno svolto esercitazioni tattiche, precedute da lavori di prevezione e forza sul campo. Nel pomeriggio i blucerchiati sono tornati ad allenarsi al centro sportivo "Aquagranda" di Livigno. Attivazione, quindi sessione tattica e sviluppo delle palle inattive: questi i dettagli dell'allenamento svolto dalla squadra di Andrea Pirlo, impegnata oggi, alle ore 15:00, nel test contro l'Aurora Pro Patria, club che milita in Serie C. Si tratta dell'ultima amichevole prima del ritiro in quel di Genova.