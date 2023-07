Sampdoria, senti Ramirez: “Tornerei volentieri, sarebbe un onore. Pirlo è speciale”

PIRLO – «Parliamo di vista. Aveva già una grandissima visione in campo, da allenatore cambia solo la prospettiva, ma gli occhi con cui vedi il calcio restano quelli. Lui è speciale, mi ricordo che quando me lo trovavo contro passavo 90 minuti a inseguirlo. Anticipava sempre la giocata. È una qualità mentale, ancor prima che calcistica. Sarebbe bellissimo incrociarlo di nuovo, da allenatore. Nel 4-3-3 posso fare sia la mezz’ala che l’esterno alto d’attacco. Poi per la Samp figurati, giocherei ovunque. La Samp merita la Serie A, per la storia che ha e per i tifosi. Per me sarebbe un onore esserci».