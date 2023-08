Sampdoria, La Gumina scala le gerarchie: ecco la strategia di Pirlo

Proprio l'attaccante ex Palermo potrebbe essere uno dei perni del reparto offensivo del tecnico ex Juventus. Se la base parte da Fabio Borini, altro acquisto d'esperienza per la categoria, La Gumina sarà la sua spalla titolare. Molti dei dubbi verranno sciolti già nell'amichevole prossima contro il Novara, l'ultima prima dell'esordio in Coppa Italia tra meno di dieci giorni.