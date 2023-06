Sampdoria, inizia l’era Radrizzani: Balzaretti e Diana nella lista blucerchiata

Secondo quanto riportato da TMW, il nome del direttore sportivo e quello del nuovo allenatore sono le prime priorità del club guidato fino ad oggi da Dejan Stankovic in panchina. Proprio per quanto concerne il sostituto di quest'ultimo, il patron del Leeds United starebbe pensando ad Aimo Diana. Fresco di promozione in cadetteria con la Reggiana dopo la vittoria del girone B di Lega Pro, con ottantuno punti totalizzati. Risultati che non gli hanno comunque permesso di mantenere la panchina emiliana, che con ogni probabilità verrà occupata da Alessandro Nesta.