Sampdoria, Grosso è il prescelto per la panchina: Legrottaglie-Pecini i dirigenti

La Sampdoria ripartirà regolarmente dal campionato di Serie B con una nuova proprietà. Il club ligure punta su Grosso per la panchina

Nei giorni scorsi, la notizia: Fabio Grosso non rinnoverà il contratto che lo lega al Frosinone, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il tecnico originario di Roma, artefice della promozione in Serie A dei ciociari, ha scelto di lasciare a sorpresa la panchina giallazzurra dopo due anni e mezzo, comunicando la sua decisione al club laziale.