Sampdoria, Gabbiadini euforico: “Il campo mi è mancato, adesso conquistiamo la salvezza!”

Manolo Gabbiadini non sta più nella pelle.

L’attaccante della Sampdoria ha trascorso senza dubbio un periodo davvero oscuro a causa del contagio da Covid 19 che lo ha colpito in prima persona. Il centravanti blucerchiato, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale del proprio club, ha mostrato tutta la sua in vista del ritorno in campo.

“Dopo questo lungo stop è importante capire il proprio corpo. Ma vogliamo giocare. Brutto stare senza pubblico, però abbiamo una salvezza da conquistare. I nostri tifosi saranno comunque nella nostra testa, sempre al nostro fianco. È bello essere tornati tutti insieme sul campo. Ci mancava allenarci. Giocare ogni tre giorni è quasi un altro sport. Viaggi sempre, ti alleni poco e l’importante è soprattutto recuperare le energie. Ci stiamo allenando anche per questo. I presupposti sono buoni e stiamo facendo di tutto per prepararci al meglio a questo finale di campionato. Le parole e i racconti dei miei genitori, che ancora abitano lì, mi hanno lasciato dentro molto. Io ho avuto il Covid ma sono stato bene: non tutti possono dire lo stesso. Ho ancora negli occhi il video delle bare portate via dai militari: un’immagine bruttissima. Io però conosco i bergamaschi: sono forti e sapranno superare questo momento. Speriamo di esserci messi alle spalle il peggio”.