Sampdoria, De Luca suona la carica: “Obiettivo playoff, ci aspettano due finali”

"Le sensazioni che provo dopo ogni gol sono sempre belle, ma oggi era fondamentale vincere per continuare ad inseguire l'obiettivo playoff". Così Manuel De Luca, intervenuto ai canali ufficiali del club blucerchiato. Fra i temi trattati dall'attaccante della Sampdoria anche il ritorno in campo con gol in occasione della sfida contro il Lecco, andata in scena mercoledì 1 maggio.