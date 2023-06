Sampdoria, Audero: “B difficile, ecco cosa serve. Futuro? Vediamo piani e ambizioni”

IL RECUPERO - "A che punto sono? Secondo me, buono. Se fossi un calciatore di movimento sarei già convocabile. Ma sono un portiere e ho bisogno della spalla al 100%. Da tre settimane ho iniziato a allenarmi gradualmente in campo con il preparatore De Bernardin, uscite, parate a terra. Mentalmente l’infortunio è dimenticato. Sono in discesa, ma una discesa dove bisogna accelerare. Tuffarmi non è un problema, ma il volo plastico non lo faccio ancora. Continuerò a lavorare a Bogliasco, una sola settimana di vacanza a fine mese, ma senza interrompere il programma di recupero. L’obiettivo è essere pronto per il ritiro, se non il primo giorno, almeno durante. È fondamentale partire con la condizione fisica giusta".

IL CLUB -"Per la Samp penso che il passaggio di proprietà sia stata una sorta di liberazione non solo per i tifosi, ma anche per i dipendenti della sede, fisioterapisti, magazzinieri... Era evidente che non si poteva lavorare sereni. So che mancano ancora dei passaggi all’ufficialità, mi auguro ci sia un futuro consono al nome della Sampdoria. Siamo andati a un passo dalla catastrofe. A maggior ragione ci vuole un futuro programmato, strutturato e serio, la Samp è una cosa seria. Ultimamente invece non si aveva più questa sensazione".

SERIE B -"Difficilissima, chi non la conosce deve fare uno switch mentale. La differenza con la A è davvero ampia tecnicamente. Bisogna essere predisposti a sporcarsi pantaloni e maglietta, a fare un certo tipo di partite, a giocare in certi campi. Se non lo sei, prendi delle bastonate. Stagione lunga, classifica corta. La Samp sarà sempre la squadra da battere, devi essere sempre sul pezzo. In B non vince la più forte, ma quella attrezzata meglio. Conta il talento, ma il calciatore giusto per la categoria conta forse di più. Io ho fatto la B con il Venezia (2017/18) e mi ero anche divertito, ma si trattava di una situazione e di un contesto diversi".

FUTURO -"Mi girano delle pagine e io le leggo. Rispondo, 'Sanno tutto gli altri evidentemente. Io, niente'. A oggi è prestissimo parlare del mio futuro. Non sarebbe corretto e non ne ho la volontà. Penso a recuperare, aspetto anche di conoscere i programmi e le ambizioni della nuova proprietà. È normale che i nomi dei calciatori della Sampdoria girino già ora, è una conseguenza della situazione societaria. Vedremo che succederà".