Salernitana, la sconfitta contro l’Empoli può risultare fatale: a rischio Inzaghi

La Salernitana perde la quarta gara nelle ultime cinque. Salvezza che si allontana sempre di più con la squadra di Inzaghi che deve dare un forte segnale al campionato. Nella settimana in cui s’è consumato il divorzio con Paulo Sousa e nel giorno in cui il grande ex Davide Nicola assapora la più dolce vendetta sportiva, la squadra campana si prepara ad un nuovo ribaltone in panchina. Il ko interno con l’Empoli, pesante nella prestazione e nel non gioco prima che nei numeri e nei risultati, potrebbe costare la panchina all'ex tecnico della Reggina.