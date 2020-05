Roma, Veretout: “Giallorossi una grande famiglia, Pioli mi ha forgiato. Zaniolo? Felice che stia tornando”

Jordan Veretout orgoglioso di vestire la maglia della Roma.

Il centrocampista francese in forza alla compagine giallorossa, attraverso una diretta instagram insieme ai tifosi romanisti, ha tessuto le lodi di Nicolò Zaniolo e commentato il suo percorso di adattamento nella Capitale.

“Mi sento bene a Roma, come la mia famiglia. Nessuno vuole andare via. Pioli mi ha fatto alzare molto il livello. Sono molto contento di avere avuto un allenatore come lui. Anche fuori dal campo è un grande uomo, mi è piaciuto molto stare con lui. Zaniolo? Sono contento per lui, è stato infortunato e sono felice di vederlo sul campo. Spero che tra poco possa tornare con noi in gruppo”.