Roma, la mamma di Zaniolo: “Era disperato, poi è arrivato Florenzi. Europeo? Vi confido che mi ha detto…”

“Siamo tutti qui a Villa Stuart, Nicolò moralmente sta bene. Sorride, è tornato a scherzare come fa sempre”.

Lo ha detto Francesca Costa, intervenuta ai microfoni di Gazzetta.it. La madre di Nicolò Zaniolo, che nel pomeriggio sarà operato al legamento crociato dopo il grave infortunato occorso al giovane talento classe 1999 in occasione della sfida tra Roma e Juventus andata in scena ieri sera allo Stadio “Olimpico”, ha raccontato lo stato d’animo del figlio. “Ha capito che un infortunio del genere fa parte del gioco. È il suo lavoro. Glielo ha detto anche suo papà che di infortuni se ne intende. Non ha paura dell’operazione in sé, ma dell’anestesia. E a tutti quelli che incontra chiede: ‘Sei mai stato operato? Com’è l’anestesia? Fa male?’. Insomma, dai, è sereno. E anche noi lo siamo un po’ di più”, sono state le sue parole.

“Ieri era disperato. Piangeva come un bambino. Io ero allo stadio e ho capito subito che era qualcosa di grave perché lui non fa mai sceneggiate. Dopo la partita però è venuto a casa Florenzi. Ha portato le stampelle e i cornetti. Gli ha messo il ghiaccio al ginocchio. Con lui c’era anche Antonucci. Gli ha detto che non si deve angosciare perché un infortunio al crociato si supera, che la squadra lo aspetta. Poi hanno iniziato a scherzare. A riderci un po’ su. E Nicolò è tornato quello di sempre. O quasi. Mi ha detto: ‘Mamma, farò di tutto, tutto quello che posso, per rimettermi al più presto. Io all’Europeo voglio esserci’. Ma Nicolò è così. Non molla. Anche se sa che il percorso per arrivarci sarebbe molto lungo. Lo ha chiamato il presidente Pallotta. Ma gli hanno scritto anche Modric, Dybala. E tantissimi altri. Balotelli gli ha mandato un audio. Il cantante Ultimo lo ha chiamato. Ma ha ricevuto in bocca al lupo anche da tanti, tantissimi calciatori e amici. Ecco, io e mio marito vorremmo a ringraziare tutti, i tifosi della Roma, ma non solo, che ci stanno riempiendo di messaggi sinceri. Grazie di cuore”, ha concluso.