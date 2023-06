Reggina, vicina la cessione all’imprenditore Bruno Grande. I dettagli

Bruno Grande è un imprenditore di origini piemontesi che lavora nel settore della moda e del Made in Italy con la sua azienda con sede a Losanna, in Svizzera. L'ultimo ostacolo burocratico per la cessione è rappresentato dalla Covisoc, mentre un altro nodo da sciogliere è quello del piano di ristrutturazione del debito, approvato dal tribunale di Reggio Calabria. Il club ha tempo fino al 12 luglio per il pagamento del primo rateo, che non dovrebbe influire sull'iscrizione del club.