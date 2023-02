Reggina, Saladini: “Strada intrapresa corretta. Inzaghi e Taibi colonne portanti”

Le dichiarazioni di Felice Saladini, patron della Reggina

Momento di difficoltà per la Reggina, sia dal punto di vista sportivo che societario. Il club calabrese è attualmente al quinto posto nella graduatoria in Serie B con 39 punti totalizzati. Per quanto concerne l'aspetto societario, il rischio penalizzazione è molto ampio, al netto del caos scoppiato negli ultimi giorni riguardante i contributi non pagati. Ad un tavolo organizzato tra stampa e Reggina, il presidente Felice Saladini ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti riguardanti i temi sopra elencati. Di seguito le sue parole:

"Sulla questione societaria abbiamo usato una norma dello Stato che ci consente di sanare una fase debitoria che abbiamo ereditato. Adesso siamo nel mezzo fra una norma dello Stato e una della FIGC e ci tengo a precisare che rispettiamo le posizioni della Federazione stressa, che fa il bene del calcio italiano. Il bene del movimento, a mio modo di vedere le cose, è avere i conti in ordine con imprenditori come me che puntano al futuro e alla sostenibilità economica. Sono convinto che la strada intrapresa sia quella corretta"

Inzaghi: "Non lo metterò mai nessuno in discussione. Lui e Taibi sono le colonne portanti della Reggina. Vogliamo continuare a costruire una squadra, poi i momenti difficili ci sono sempre stati nel calcio. La cosa importante è continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Infrastrutture: "Stiamo lavorando al restyling dello stadio con società importanti e all'implementazione del centro sportivo di attività collaterali con un solo obiettivo: ricercare la sostenibilità".