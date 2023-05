Reggina, Saladini: “Fiducia nella giustizia sportiva, la città merita la Serie A”

"E' un momento in cui la giustizia sportiva deve fare ancora il suo corso e speriamo che venga fatto il percorso corretto. Sono fiducioso nella giustizia sportiva, ho fiducia nelle istituzioni sportive. Abbiamo presentato il nostro piano di ristrutturazione del debito, abbiamo messo in moto tutta la macchina organizzativa per presentare un piano accurato e sostenibile che possa dare futuro alla società. Siamo fiduciosi da questo punto di vista perché abbiamo lavorato con trasparenza e correttezza", ha proseguito il proprietario della Reggina. Il club calabrese è già stato penalizzato di tre punti ed è ancora sotto processo sportivo per diverse irregolarità nei pagamenti. Giovedì 4 maggio, intanto, andrà in scena il primo grado del secondo deferimento, quello relativo alle scadenze non rispettate dei pagamenti federali di marzo. Una settimana dopo, invece, vi sarà l’Appello per il primo deferimento, quello del -3.