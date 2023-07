Reggina, presentato il ricorso: Saladini versa i 757mila euro allo Stato

La Reggina comunica di aver presentato il ricorso per la mancata accettazione della domanda di iscrizione in Serie B. La nota del club

Nell'ultimo giorno a disposizione, la Reggina annuncia di aver presentato il ricorso per la mancata iscrizione in Serie B. La scorsa settimana, la Covisoc aveva respinto la domanda del club amaranto, escludendolo di fatto dalla cadetteria. Contestualmente, la Reggina comunica anche che il patron Felice Saladini ha verso i 757 mila euro di debito allo Stato. Tale cifra, secondo le scadenze ordinarie sarebbe dovuta essere versata entro il 20 giugno, mentre per il Tribunale andava pagato entro il 12 luglio. Ecco la nota della società: