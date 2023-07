Reggina nel caos: a rischio il ritiro estivo, sta finendo anche il cibo

La Reggina è nel caos più totale. Come riportato da Strettoweb.com , il proprietario Saladini non si è mai visto e Manuele Ilari , referente della nuova proprietà interessata ad acquisire il club solo in caso di Serie B , neanche. Al centro sportivo Sant'Agata, al momento, è tutto sulle spalle del direttore sportivo Massimo Taibi . E, nonostante il club continui la propria battaglia legale relativa all'iscrizione della compagine calabrese al prossimo campionato cadetto, la situazione appare tutt'altro che tranquilla, con continue dimissioni da parte dei componenti dell'organigramma societario.

L'ultimo dietrofront è stato quello di Salvatore Conti, storico segretario generale, cervello della società ed elemento fondamentale negli ingranaggi utili al funzionamento della Reggina. Ma non solo; nella dispensa della cucina del centro sportivo che ospita Canotto e compagni starebbe finendo il cibo, ed i giardinieri non hanno neanche la possibilità di sostituire gli irrigatori rotti per i campi. Inoltre, allenarsi con oltre 40° C rende tutto più complicato. Ragion per cui, se la situazione rimarrà tale, sarà inevitabile fermare il ritiro, con il "liberi tutti" per i calciatori, poiché al Sant’Agata, l'autonomia è più o meno di un’altra settimana, poi non ci sarà più neanche cibo.