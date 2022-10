Reggina, Majer: “Contro il Parma vero esame da grande, Vazquez da temere”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista sloveno della Reggina

"Nessun rimpianto, pur avendo lasciato tanti amici. Una decisione maturata 6 mesi prima, perché non mi facevano più giocare". Lo ha detto Zan Majer, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dal jolly di centrocampo della Reggina, approdato alla corte di Filippo Inzaghi dopo aver vinto due campionati di B in tre stagioni con la maglia del Lecce. "Non ho mai pensato di lasciare l’Italia. Magari continuare in un club del nord, per fortuna l'unica proposta seria è stata della Reggina e ne sono felice. Psicosi da trasferta? Non credo perché dalla nostra abbiamo ovunque un grande seguito di tifosi. Come a Modena, dove abbiamo dominato e anche il pari sarebbe stato un risultato penalizzante. Certo sarà un'avversaria forte in tutti i reparti. Ma anche per loro sarà dura...", le sue parole.

LA CLASSIFICA -"Essere capolista ci responsabilizza maggiormente? Noi non guardiamo la classifica, ma cercheremo di mantenere l'attuale posizione fino alla fine. La B è lunga e può cambiare ancora tanto, è presto per i bilanci. Quali gli ingredienti per centrare la promozione? Essere in ogni gara al top della forma e non lasciare punti per strada. La continuità è fondamentale, come la serenità nello spogliatoio, e noi siamo un bel gruppo. Fino a dicembre dobbiamo continuare con questa andatura, poi spetterà alla società, se riterrà opportuno fare arrivare qualcuno".

LEADER -"Chi è il leader della Reggina? Siamo tanti gli esperti nell’organico, certamente Menez è un calciatore che ti può fare cambiare la partita in qualsiasi momento. Così come Crisetig, molto forte nel suo ruolo. Una casualità che le uniche 2 volte andati in svantaggio, siano arrivate altrettante sconfitte? Difficile trovare le cause. Sicuramente brucia quella di Modena. Il Parma? per noi sarà il primo vero test con un avversario di pari grado che ha soprattutto in Vazquez l’elemento da temere", ha concluso.