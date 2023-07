Reggina esclusa dalla Serie B, il club annuncia ricorso: “Decisione non coerente”

Il comunicato diramato dal club calabrese dopo la decisione della Covisoc di respingere l’iscrizione della Reggina in Serie B.

La Reggina è stata esclusa, al momento, dal prossimo campionato di Serie B 2023/2024, così come il Lecco. Lo ha deciso la Covisoc dopo le domande d'iscrizione presentate nei giorni scorsi dai club ed esaminate prima del verdetto. Una sentenza, quella che riguarda la società calabrese, motivata con "il mancato rispetto di alcuni criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento delle Licenza nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B 2023/2024". Pur riconoscendo che la Reggina ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti e contestuale transazione dei debiti tributari, si contesta che "allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento, vale a dire il 20 giugno 2023", il club stesso non ha adempiuto all'obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022.