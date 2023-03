Reggina, Crisetig: “Stipendi sempre arrivati con puntualità. Gara con il Cagliari…”

Momento estremamente complicato per la Reggina . Il club del patron Cardona vive un periodo difficile dal punto di vista societario e non solo, anche i risultati non sorridono al tecnico Inzaghi . Gli amaranto rischiano una penalizzazione in classifica per alcune inadempienze nei pagamenti, problema che si unisce alla citata crisi legata all'aspetto tecnico. Il centrocampista della Reggina Lorenzo Crisetig ha fatto il punti della situazione ai microfoni di TMW. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Quando perdi otto gare su dieci non c'è molto da dire se non che ci sia chiaramente qualcosa che non funziona più. Abbiamo anche fornito buone prestazioni, ma in termini di risultati non stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto nel girone d'andata. Cagliari? Ecco quella è una di quelle prestazioni che sicuramente non sono state buone. Siamo molto dispiaciuti per i 17mila tifosi che erano presenti al 'Granillo' per sostenerci. Adesso, però, dobbiamo pensare solo al Genoa e fare di tutto per sfruttare la sosta in modo tale da risollevarci già al 'Ferraris'. Questioni societarie influiscono sul rendimento? Zero. Queste cose non ci hanno mai minimamente toccato. Dal primo giorno che siamo qui il club ci ha dato tutto ciò di cui avevamo bisogno, facendoci sentire importanti. E gli stipendi sono sempre arrivati con grande puntualità".