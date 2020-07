Calciomercato, Lafferty verso il ritorno in Italia? La Reggina ci prova per l’ex Palermo. I dettagli

Kyle Lafferty tornerà a giocare in Italia?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Reggina avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante ex Palermo. Dopo aver ingaggiato Jérémy Ménez, infatti, il club amaranto starebbe continuando a setacciare il mercato alla ricerca di calciatori di esperienza, con l’obiettivo di essere protagonista anche in Serie B e tentare il doppio salto di categoria. Per questo motivo, Lafferty rappresenterebbe l’ultima suggestione in vista della prossima stagione. Il centravanti nord-irlandese, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2013-2014, è attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Sunderland.

Nel dettaglio, la trattativa tra il giocatore e la società calabrese sarebbe già avviata e ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti. Seguiranno aggiornamenti…

Calciomercato Palermo, suggestione Di Gaudio per l’attacco: la situazione. E l’asse con la Reggina…