Calciomercato Palermo, suggestione Di Gaudio per l’attacco: la situazione. E l’asse con la Reggina…

Si tratta di una vera e propria suggestione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, “nella valanga di nomi sondati per rinforzare l’attacco, il Palermo avrebbe iniziato a seguire con interesse anche quello di un palermitano attualmente in corsa per la promozione in Serie A”. Lui è Antonio Di Gaudio, esperto esterno offensivo classe 1989 di proprietà dell’Hellas Verona, attualmente in prestito allo Spezia.

Il contratto che lega il calciatore originario di Palermo al club veneto scadrà il 30 giugno 2021, con il Verona che starebbe cercando una soluzione per cederlo a titolo definitivo. “L’ala non rientra nei piani della società veronese per la prossima stagione e i vertici rosanero starebbero monitorando la sua situazione”, si legge. Nonostante le appena cinque presenze collezionate nel corso della stagione, lo Spezia potrebbe scegliere di riscattarlo, “ma tutto dipenderà dal verdetto finale della stagione”.

Il Palermo, dunque, resta alla finestra. D’altra parte, sono diversi i profili che il club rosanero starebbe valutando per completare il tridente da mettere a disposizione del nuovo allenatore. “Nomi al vaglio della dirigenza rosanero, che però continua a mantenere una posizione attendista, non avendo fretta di completare le operazioni in entrata”, prosegue il noto quotidiano locale.

Oltre agli under da confermare, la società di viale del Fante avrebbe messo nel mirino Marsura del Livorno, mentre Giacomelli con ogni probabilità continuerà a vestire la maglia del Vicenza anche in Serie B. Così come resterà in Veneto anche Cinelli che ha rinnovato con il Vicenza fino al 2022. Ragion per cui, De Rose della Reggina resterebbe al momento l’obiettivo numero uno per il centrocampo. “Sempre sull’asse Palermo-Reggio Calabria restano vivi i contatti per il centravanti Corazza e per il terzino Garufo. In difesa, sempre sulle fasce, piace Ceccarelli della Feralpisalò (sull’out mancino), mentre nel ruolo di centrale resta nel taccuino il nome di Zaro del Modena“, conclude.