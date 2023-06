PSG, Galtier in stato d’arresto: il tecnico in custodia per “discriminazione”

Christophe Galtier è stato arrestato. Il tecnico (uscente) del PSG e suo figlio sono "in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45 di venerdì", come riporta l'agenzia di stampa francese Afp, citando il procuratore di Nizza Xavier Bonhomme. L'allenatore originario di Marsiglia sarebbe stato fermato per "sospetta discriminazione". Nel dettaglio, Galtier era stato accusato di insulti razzisti nei confronti dei giocatori del Nizza quando era alla guida tecnica della prima squadra. A metà aprile era stata aperta un’indagine preliminare per sospetti di "discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa".