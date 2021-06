Prima Pagina, Tuttosport: “Chris siamo con te! Eriksen ora è fuori pericolo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Dramma a Copenaghen: Eriksen, malore in campo ma ora è fuori pericolo. Dall'ospedale ha chiesto ai compagni di giocare. Dopo lo choc la Finlandia batte la Danimarca 1-0. La dedica di Lukaku-gol col Belgio: 'I love you'. Anche gli azzurri e l'Inter pregano per il campione".