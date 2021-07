Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Zuppa inglese. A Southgate serve l’aiuto dell’arbitro“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Zuppa inglese”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Due palloni in campo e un rigore inesistente: danesi ko nei supplementari. A Southgate serve l’aiuto dell’arbitro per approdare in finale contro l’Italia. La rimonta dopo il gol di Damsgaard: decide Kane sulla ribattuta del penalty parato. Domenica a Wembley la sfida con gli azzurri. Il Pallone d’Oro ha già un favorito: Jorginho. Chiesa-Morata, chiaroscuro Max. Presentato Inzaghi: ‘Sarà un’Inter competitiva. Sapevo di Hakimi, bravi a prendere Calhanoglu’. Mou e Spalletti, a voi la scena. Salernitana in A, promozione bis. Via libera al trust ma Lotito deve vendere entro dicembre”.