Pisa, Lorenzo Lucca piace anche all’estero: Southampton e Lipsia sull’ex Palermo

Sirene estere per Lorenzo Lucca, attaccante ex Palermo e adesso in forza al Pisa, trascinatore della squadra toscana attualmente in testa alla classifica del campionato di Serie B

⚽️

Inizio di stagione da incorniciare per Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 ex Palermo, trascinatore del Pisa in Serie B e capocannoniere del torneo con 6 gol siglati nelle prime sette partite. La squadra toscana si trova, da imbattuta, in testa alla classifica del campionato cadetto con ben 19 punti all'attivo, ed il merito è in buona parte del calciatore originario di Moncalieri. Le sue incontrastate qualità da ariete offensiva e le indubbie capacità realizzative rendono il centravanti piemontese uno dei profili più attenzionati dell'intero panorama calcistico italiano ed internazionale.

Ormai stabilmente nel giro della Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato, Lucca ha siglato il primo gol con gli Azzurrini nella sfida contro la Svezia, valida per le Qualificazioni al campionato Europeo 2023, terminata sul risultato di 1-1. Il commissario tecnico RobertoMancini, visto il rendimento strepitoso dell'attaccante scuola Torino, non ha escluso una sua convocazione per i prossimi impegni della Nazionale maggiore.

Secondo quanto riportato da Tuttob.com, proprio durante la sfida della squadra dei baby azzurri contro la compagine scandinava, sulle tribune dello stadio "U-Power Stadium" di Monza, erano presenti osservatori ed emissari di Southampton e RB Lipsia, interessati a visionare da vicino le qualità tecniche dell'ex rosanero. Oltre all'interesse già noto di club di Serie A come Juventus, Inter e Milan, adesso il nome di Lorenzo Lucca rimbomba anche all'interno della grancassa del calcio europeo.