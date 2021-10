Qual. Europei U21, Italia-Svezia 1-1: il primo gol di Lucca in azzurro non basta

Gli azzurrini guidati da Paolo Nicolato non sono andati oltre il pari nella sfida casalinga contro la Svezia

Terza presenza nell'Italia U21 e prima gioia personale per Lorenzo Lucca, gol però che non permette agli azzurrini di ottenere successo nella sfida casalinga contro la Svezia. I ragazzi guidati da Paolo Nicolato, in vantaggio proprio con una rete dell'attaccante del Pisa, hanno subito il pari nei minuti di recupero con Prica che al 92' ha depositato in rete da posizione ravvicinata su cross dalla sinistra. La classifica del girone per la conquista di un posto al prossimo europeo di categoria, al termine del match disputato a Monza, vede gli scandinavi al primo posto con 11 punti seguiti dall'Italia a 10.