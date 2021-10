Italia U21-Svezia U21, Lucca: “Felice di essermi sbloccato, peccato per il pari”

Le parole dell'attaccante piemontese del Pisa, Lorenzo Lucca, al termine della sfida pareggiata dall'Italia U21 contro lo Svezia

L' Italia U2 1 non è andata oltre il pari nella sfida casalinga contro la Svezia , valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Nel match di Monza, conclusosi 1-1, è arrivata la prima gioia in azzurro di Lorenzo Lucca che ha festeggiato con un gol la sua terza presenza in Nazionale. Lo stesso attaccante del Pisa , nel corso dell'intervista concessa alla Rai al termine della partita, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Gol? Mi sono sbloccato e sono felicissimo, ma siamo rammaricati e delusi per il risultato perché abbiamo dominato per 90' senza portare a casa i tre punti. Abbiamo creato occasioni su occasioni e non siamo riusciti chiudere la partita, peccato aver preso un gol stupido nei minuti finali. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e compatta, dobbiamo cercare di lavorare sempre così per ottenere risultati importanti. Ho fatto solo uno spezzone in queste due gare e quindi mi manca ancora l'intesa con i compagni, sto lavorando al massimo con il gruppo per inserirmi nel più breve tempo possibile".