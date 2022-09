Pisa, Chiellini: “Cambiato tanto, serve tempo. Maran? Tutti in discussione”

"Ovvio che quando le cose non vanno dobbiamo fare di più, si vince e si perde tutti insieme". Lo ha detto Claudio Chiellini , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Reggina . Nel dettaglio, il direttore sportivo del Pisa ha analizzato la prova offerta dalla compagine nerazzurra, battuta anche dall'attuale capolista del torneo.

Fin qui, gli uomini di Rolando Maran hanno conquistato soltanto un punto. "Dobbiamo capire gli errori e tornare alla vittoria: quando si cambia tanto è complicato ripartire, ci vuole del tempo per adattarsi e conoscere il nuovo allenatore. In questo momento le cause sono tante, dobbiamo cominciare a migliorarci tutti", le sue parole.

"Abbiamo avuto un mese e mezzo meno per fare la squadra, ci sono stati dei cambiamenti ma non è una scusante. È difficile fare delle valutazioni: siamo anche sfortunati con gli infortuni, è ovvio che sta piovendo sul bagnato. Penso che si vince e si perde tutti insieme, adesso siamo più scarsi ma è giusto puntare dalle stesse persone. La rosa è forte e ne usciremo. Maran è in discussione, lo siamo tutti. Sulla direzione di gara, dispiace che sia chiamato il Var in occasione del goal di Masucci", ha concluso Chiellini.