Como-Perugia 1-0, Baldini: “Momento difficile, ma non mollo. La classifica…”

Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio Comunale G. Sinigaglia. E seconda sconfitta di fila per il Perugia di Silvio Baldini , battuto dal Como in occasione della sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B . "Ma non dobbiamo farci condizionare, dobbiamo cercare dentro di noi la soluzione del problema", ha dichiarato il tecnico ex Palermo ai microfoni di Umbria Tv.

"Dobbiamo ottenere il prima possibile una vittoria per riprendere fiducia. Una situazione del genere mi è capitata tante volte, capita anche alle grandi squadre. Abbiamo solo una strada da percorrere, quella di credere in quello che facciamo. Cerchiamo di metterci il cuore. Non bisogna mettere pressione negativa che poi i ragazzi non possono reggere. Con il Como in tanti frangenti ho visto il Perugia giocare come piace a me. Non mollo, voglio che la classifica si capovolga. Vado avanti per la mia strada", ha concluso Baldini.