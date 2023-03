Parma, Pederzoli: “Dovremo pensare al Palermo, noi convinti di Pecchia. A Como male”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli

Momento di stagione difficile per il Parma di Fabio Pecchia che dopo quattordici giornate di campionato si trova attualmente al nono posto in classifica a quota quarantuno punti. Un bottino discreto ma al di sotto delle aspettative per una squadra che non ha mai nascosto le proprie ambizioni di promozione in Serie A. Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW il direttore sportivo del club ducale, Mauro Pederzoli, ha fatto il punto della situazione in casa Parma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Como: “È stata una sconfitta che fa male. Per l'atteggiamento e per la mancanza di rabbia. Ora dobbiamo ripartire subito, ci aspettano 8 finali, partite come quella di Como per chi indossa la maglia del Parma non sono accettabili. Per rispetto dei tifosi che in 500 sono venuti a sostenerci, per il Club e per la sua storia".

Playoff: "Da domani ci ritroveremo a Collecchio per preparare la partita. Non ci saranno 8 nazionali, ma ci dovrà essere tanta voglia di pensare al Palermo come a una sfida dal valore ancora più grande di quella che è già sulla carta. Siamo convintissimi del lavoro che sta facendo Pecchia, insieme al suo staff, la fiducia è massima e dobbiamo essere ancora più convinti di quanto è nelle nostre possibilità e nei nostri mezzi".