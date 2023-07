Parma, Partipilo si presenta: “Ripagherò in campo fiducia. Abbiamo un obiettivo”

Sul ruolo: "Il mio ruolo è l’esterno destro d’attacco, però io sono a disposizione del mister in qualsiasi ruolo lui voglia farmi giocare. Sono pronto a dare tutta la mia disponibilità. Mi piace attaccare, è l’esterno il ruolo che mi piace di più. A chi mi ispiro? Non ne ho tanti come simboli, a livello di carriera mi ispiro molto a Caputo, il suo percorso è stato simile al mio. A me manca quel gradino lì, ma sono sulla strada giusta e voglio lavorare per arrivarci".

Sulla Serie B: "In questo campionato che è difficile, gli ingredienti per vincere che hanno avuto le altre squadre per andare in A, sono il sacrificio, il lavoro, l’unità del gruppo, il sacrificarci per portare a casa il risultato e queste devono essere le basi per iniziare la stagione" [...].

Sulla trattativa che lo ha portato al Parma: "Ringrazio la società e il direttore, prima che apriva il mercato hanno creduto in me. Appena il mio procuratore mi ha detto che c’era il Parma non ho esitato e sono convinto di questa scelta, felice di essere in questa società con questo gruppo e questa squadra".

Sugli obiettivi: "L’obiettivo principale è la squadra, il giocatore passa sempre in secondo piano".