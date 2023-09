Venezia-Palermo, Pohjanpalo: “Sconfitta arrivata dopo tanto tempo. Gytkjaer è…”

La sfida tra bomber e capitani in Venezia-Palermo l'ha nettamente vinta Brunori con una tripletta. Il pensiero di Pohjanpalo dopo l'1-3.

Joel Pohjanpalo, centravanti del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa dopo la sconfitta per 1-3 contro il Palermo, trascinato dal suo capitano Matteo Brunori. Questo il pensiero del bomber finlandese:

"Purtroppo è arrivata una sconfitta dopo tantissimo tempo, abbiamo affrontato una squadra forte ma quello che abbiamo fatto non è bastato. Per fortuna abbiamo due partite che ci aspettano per rifarci. Il calcio è fatto anche di dettagli, inutile pensare alle occasioni perse. Impariamo da questa sconfitta e cerchiamo di reagire subito. Gytkjaer? È un giocatore incredibile, con lui mi trovo bene e possiamo assolutamente giocare insieme. Ci saranno anche altre occasioni".