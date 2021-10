Toscano-Mediagol: “Reggina esperienza fantastica. Valente, doti da altra categoria”

L'ex allenatore di Reggina, Ternana e Avellino ha concesso un'intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it

"Luperini o Odjer in zona nevralgica al fianco di De Rose ? Ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio, immagina in un certo modo la squadra, la composizione dei reparti e i moduli su cui impostarla. I successi a Reggio Calabria con Taibi? A me piace ricordare solo i momenti belli sia della vita che dei momenti professionali, per me tornare nella mia città e regalare qualcosa di importante come la promozione è stato davvero unico. Abbiamo condiviso la promozione insieme alla società, i dirigenti e ai ragazzi, un'esperienza fantastica che porterò sempre nel mio cuore. Felice di aver lasciato qualcosa di importante nella mia città natale, grazie incondizionato a dirigenza e tifosi. Il Palermo ha diversi calciatori interessanti: l'anno scorso avevo già adocchiato Lucca e mi chiedevo cosa ci facesse in Serie C, è stato bravo il Palermo a ingaggiarlo in tempi non sospetti a venderlo e a valorizzarlo. Valente mi piace molto come calciatore, ha dinamismo, gamba e qualità, potrebbe fare di più e giocare magari in categorie superiori, se completa la sua maturazione ed il suo bagaglio calcistico ha prospettive davvero importanti. Per il modo che ho di interpretare il calcio gli esterni (sia quinti, che quarti alti che laterali bassi) stanno diventando sempre più aghi della bilancia, interpreti di ruoli chiave nelle due fasi di gioco. Nicola Valente è quello che potrebbe fare di più nell'intero panorama della Lega Pro, è un giocatore performante anche in fase realizzativa. Oggi le doti tecniche lasciano il tempo che trovano, se non abbini dinamicità nelle due fase e disciplina tattica sei e resti un giocatore inespresso; lui deve aumentare in continuità perchè per le capacità che ha potrebbe senza dubbio fareun salto di qualità".