Ternana, Iannarilli: “Daremo il massimo, la classifica del Palermo è bugiarda”

Poco più di mezz’ora e andrà in scena la sfida tra Palermo e Ternana.

Gli umbri arrivano al “Barbera” da primi in classifica e con il doppio dei punti dei rosanero. L’estremo difensore rossonerverde, Anthony Iannarillo, ha detto la sua in merito alla sfida contro gli uomini di Roberto Boscaglia ai microfoni di Cusano Tv.

“Abbiamo preparato molto bene la partita e cercheremo di fare il massimo anche quest’oggi. Ringrazio il mister per la fiducia, ma la cosa che importa quest’anno è solo vincere. Palermo? Ha una rosa importante e ha qualche punto in meno di quello che in realtà meriterebbe. Sarà una partita importante e dura perchè i rosanero sono comunque una buona squadra”.