Sudtirol-Como, Bisoli: “Ragazzi possono dare di più. Colpa nostra, io il problema…”

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Sudtirol, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida persa contro il Como

⚽️

Il Sudtirol non riesce a uscire da questo momento complicato. Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare intervallate da un pareggio ottenuto contro il Brescia nel recupero della terza giornata. Periodo difficile che portano la squadra altoatesina a ridosso della zona playout. Al termine della sfida ha parlato Pierpaolo Bisoli. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

“Abbiamo perso e la colpa è nostra ma questa era una partita da pareggio. Non capisco come mai quando facciamo i cambi caliamo d’intensità, questo è un problema che dovremo risolvere. Dovremo capire se è colpa dell’allenatore che non riesce a far recepire i messaggi o se sono i giocatori che non li recepiscono. Capito questo dovremo rimboccarci le maniche e far passare il messaggio che se prima eravamo bellini, adesso è il momento di essere brutti e portare a casa punti”

PERIODO DIFFICILE - “Se la società ritiene che sono io il problema, lo venga a comunicare a me e al mio staff e ci faremo da parte, fa parte del calcio. Io sono molto tranquillo. Io so di aver dato tutto l’anno scorso, e quest’anno ancora di più. Sul periodo, posso solo dire che io vorrei fare tutte le partite come il primo tempo, certo non solo per 45 minuti ma per tutta la gara. Questo però dipende anche da chi entra. Come detto, se la società ritiene che sono io il problema mi faccio da parte. Ma se il problema non sono io, bisogna che i giocatori si guardino dentro e diano qualcosa in più, e sanno di chi sto parlando.”

NESSUNA REAZIONE - “Le prime partite sono completamente diverse, ora le squadre non ti lasciano un metro. Non si gioca più aperti come nelle prime giornate. In serie B è così. Credo che siamo dove dobbiamo essere ma so che i ragazzi possono dare di più. Broh ha dato poco e Peeters non stava incidendo. Lunetta finchè ha retto fisicamente ha fatto una buona gara. Attenzione a valutare le gare per bene.”

