Stroppa: “Sul 3-1 di Coda il Barbera fischiava, non meritavamo un risultato così”

"Dovevamo fare gol quando ne abbiamo avuto l’opportunità. Sul 3-1 di Coda era iniziato il nostro momento migliore, c’era lo stadio che fischiava il Palermo. Abbiamo iniziato ad abbassarci e a non concedere. Poi gli episodi ci sono stati contrari. Dispiace aver perso questa partita, per come si è affrontata, purtroppo non meritavamo un risultato cosi. Leziosi o no quando hai queste occasioni, come quella di Felix che gioca palla indietro invece che calciare, devi essere più cattivo. La determinazione e il risultato fanno la differenza. Sul finale eravamo in possesso noi, abbiamo sbagliato un passaggio e quelle sono cose che paghi a caro prezzo. Noi dovevamo chiudere gli spazi, abbiamo preso un paio di infilate, sapevamo che 4 attaccanti potevano metterci in difficoltà. Ci è mancato un po’ di filtro, probabilmente qualche metro più e con gli spazi chiusi potevamo fare meglio. Peccato, prendere gol al 96′ così brucia, c’è da salvare la prestazione".