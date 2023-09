Spezia-Brescia, Alvini: ” Prestazione positiva. Strada giusta, su Esposito…”

L’ANALISI – “La squadra ha risposto con una prestazione positiva. Non è stata premiata dal risultato e non è la prima volta che ci succede. Con il Catanzaro, con il Como e nel secondo tempo con la Reggiana abbiamo fatto male e lo abbiamo detto mentre oggi come idee, voglia ed intensità meritavamo di vincere. Sono dispiaciuto per i ragazzi, quella di stasera non è una squadra morta”.