SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Catanzaro. Come finirà? (1-X-2)

Archiviato il pareggio ottenuto sul campo della Ternana, il Palermo tornerà in campo oggi, venerdì 1 dicembre. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. Il match, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 20:30.