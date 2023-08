SONDAGGIO: il tuo pronostico di Bari-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Secondo impegno ufficiale per la squadra di Eugenio Corini. Dopo la sconfitta rimediata contro il Cagliari in Coppa Italia, venerdì 18 agosto, al “San Nicola”, il Palermo affronterà il Bari di Michele Mignani. Il match, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 20:30. Scegli se secondo vincerà la squadra che gioca in casa, quella in trasferta, oppure se pensi che la sfida possa concludersi con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto al pronostico che vuoi votare: 1, x o 2?