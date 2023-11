Soleri: “Lecco? incidente di percorso. Fascia da capitano un onore. Palermo è unica”

Edoardo Soleri, attaccante del Palermo, è stato intervistato dal Corriere dello Sport soffermandosi in primis sulla sconfitta a sorpresa in casa contro il Lecco. Di seguito le sue dichiarazioni:

Prima partita con la fascia da capitano al braccio - “Per me è stato un grandissimo onore . Ne sono particolarmente contento se penso da dove sono partito: ero in C , poi ho giocato all’estero, ed oggi sono molto orgoglioso dei sacrifici fatti”.

Sul rinnovo e la sua permanenza in Sicilia - “Quando mi è stato chiesto di rinnovare il contratto ero felicissimo. Palermo è speciale, unica, non vedevo il motivo di andare via. Ringrazio la gente di Palermo, mi sento uno di loro. Sono uno dei motivi per cui sono rimasto. I campionati si vincono partita dopo partita. Quello che conta è avere l’atteggiamento giusto“.