Di Francesco: “Centro Sportivo di Torretta e City Group top. Corini dopo il Lecco…”

L'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it dall'attaccante esterno del Palermo, Federico Di Francesco

Venti punti conquistati e quarto posto in classifica nel campionato di Serie B. Un ottimo avvio di stagione, inficiato da una frenata brusca nelle ultime due sfide interne contro Spezia e Lecco. Il Palermo di Corini è ripartito con evidente difficoltà dopo la sosta del torneo cadetto per gli impegni delle Nazionali. Un pari rimediato in extremis contro la formazione ligure, grazie alla perla balistica di Leo Stulac su palla inattiva, la sconfitta inattesa contro la matricola lombarda al Barbera, frutto di una prestazione complessivamente non all'altezza delle palesate ambizioni di vertice della squadra rosanero. Federico Di Francesco, jolly offensivo della compagine siciliana, tra i profili più rappresentativi per background, esperienza e qualità, ha concesso un'intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it nel corso della quale si è soffermato su varie tematiche relative a percorso e prospettive del Palermo edizione 2023-2024.

Intervista realizzata da Leandro Ficarra

"Con chi mi trovo meglio tra i miei compagni? Posso fare subito alcuni nomi perché sono quelli che conoscevo già e con cui avevo un grande rapporto prima. Arrivare qua e ritrovarli per me è stato bellissimo. Parlo di Leo Mancuso, Pietro Ceccaroni e Liam Henderson. Avendoli già conosciuti è stato più facile entrare alla svelta nelle dinamiche di gruppo. Per quanto riguarda il centro sportivo di Torretta, il fatto di ritrovarsi la mattina ad avere una sala in cui fare colazione e pranzi, aumenta il tempo da trascorrere insieme e la condivisione di momenti semplicemente scherzosi per vivere il gruppo e tutto. Il Palermo ed il City Group ci hanno messo a disposizione questa struttura che non è ancora completa al 100% ma quando lo sarà diventerà il fiore all'occhiello di questa società perché è veramente eccezionale".

Sconfitta contro il Lecco per Federico mentre Eusebio ha subìto una clamorosa rimonta a Cagliari con il Frosinone avanti di tre reti - "E' stata una domenica da dimenticare in famiglia! Anche queste sconfitte e la festione dlle giornate difficili, però, servono per crescere ed imparare a reagire, traendo beneficio dagli errori commessi. Rivelare una parte del discorso di mister Corini alla fine della gara contro il Lecco, con la squadra riunita attorno al proprio tecnico nei pressi del al cerchio di centrocampo?"Eh, queste sono cose che non posso dire. Sono cose importanti ma solo nostre ed è giusto che rimangano all'interno dello spogliatoio".

