Serie C, girone C: pareggi per Foggia e Monopoli, Palermo beffato al 94′ e fuori dalla zona play-off. La classifica

Nel pomeriggio odierno si sono disputate tre gare valide per altrettanti recuperi del campionato di Serie C (girone C).

Termina in parità la sfida tra Bisceglie e Monopoli, 1-1 in virtù delle reti messe a segno da Zambataro per gli ospiti al 56′ e di Cittadino al 95′. Pari anche a Vibo Valentia dove i padroni di casa della Vibonese hanno impattato per 1-1 contro il Foggia, a segno per i pugliesi D’Andrea all’8′ mentre per i calabresi il pari porta la firma di Laaribi. Si ferma anche il Palermo che cede alla Turris, i campani superano 1-0 i rosanero con una rete siglata al 94′ da Pandolfi.

RISULTATI

Bisceglie-Monopoli 1-1 ( recupero 9a giornata)

Vibonese-Foggia 1-1 (recupero 9a giornata)

Palermo-Turris 0-1 (recupero 6a giornata)

CLASSIFICA

Ternana 30

Bari 23*

Teramo 23*

Turris 20

Catanzaro 19*

Juve Stabia 17

Avellino 15 ****

Foggia 15

Vibonese 13 **

Monopoli 13**

Catania 13**

Palermo 12**

Paganese 11

Virtus Francavilla 10

Bisceglie **** 9

Potenza 9*

Viterbese 7**

Casertana 6***

Cavese 5*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani