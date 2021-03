Sarà Cristian Cudini di Fermo l’arbitro di Palermo-Juve Stabia.

Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Dicosta di Novara e Simone Teodori di Fermo; quarto uomo ufficiale Davide Di Marco di Ciampino. La gara, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma domenica 7 marzo 2021 alle ore 15 allo Stadio “Renzo Barbera”.