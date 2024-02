Serie B, Giudice Sportivo: Van De Looi salta il Palermo, maxi multa per il club rosa

Ecco le decisioni al termine della ventisettesima giornata di campionato: ammenda pesante per il Palermo, Jacopo Segre entra in diffida.

Il Giudice Sportivo, al termine dell'ottava giornata di ritorno della Serie BKT, ha fermato sette giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Balogh (Parma), Valoti (Pisa), Caporale (Lecco), Duca (Modena), Strizzolo (Modena), Van De Looi (Brescia, salterà la gara contro il Palermo) e Vicari (Bari). Maxi multa, inoltre, per il club rosanero, mentre Jacopo Segre entra in diffida. Di seguito, il comunicato diramato dalla Lega B:

"Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 29 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato per più volte un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette in plastica, quattro delle quali all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere omesso di impedire l'ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava in modo irriguardoso contro una decisione arbitrale.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALOGH Botond (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VALOTI Mattia (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAPORALE Alessandro (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DUCA Edoardo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STRIZZOLO Luca (Modena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

VAN DE LOOI Tom (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VICARI Francesco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".

