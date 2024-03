Serie B, 28^ giornata: Palermo a Brescia, c’è Como-Venezia e derby Cosenza-Catanzaro

Fischio di inizio per tre gare oggi alle ore 14. Sudtirol e Lecco si sfidano per ottenere punti importanti in zona salvezza: gli altoatesini per allontanarsi sempre di più dalla zona playout; gli ospiti per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Ternana e Parma altra sfida importante. Gli umbri dopo il successo contro i rosanero vogliono continuare con questa scia per uscire dalle zone calde. Gli emiliani vogliono allungare sulle inseguitrici per chiudere il discorso promozione. Chiude il primo tris di match quello tra il Palermo, che dopo aver perso punti sulle altre, deve rialzare la testa, e il Brescia a ridosso della zona playoff. Nella giornata di domenica tutte le altre sfide. Ascoli e Reggiana sfida di metà classifica. Il Bari con l'avvento di Iachini vuole raggiungere i playoff ma contro avrà lo Spezia bisognoso di punti preziosi per uscire dalle piazze bollenti della graduatoria. Il Cittadella sfida il Pisa per rialzare il morale dopo tante partite senza successo. Como e Venezia sfida importantissima per le zone nobili della classifica. Cosenza e Catanzaro si sfidano in un derby che si preannuncia infuocato. La Sampdoria dopo la sconfitta contro la Cremonese deve vincere contro la Feralpisalò. Infine chiude la giornata alle ore 18:30 Modena-Cremonese.