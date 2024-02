Roberts: “Infortuni hanno pesato? Dire ciò non è corretto nei confronti del Palermo”

"Ma ci sono aspetti da salvare, abbiamo avuto buone occasioni di tiro e abbiamo fatto il gioco che volevamo. Baselli ha un problema al flessore, Kone al ginocchio, ma bisognerà approfondire. Il Como ha giocato come doveva giocare e giocherà così anche la prossima partita, abbiamo avuto 15-16 occasioni, forse non tutte limpide, ma dispiace non averle concretizzate. Proporre un gioco propositivo è molto importante, ma è altrettanto importante fare gol. Il Palermo ha difeso bene in tutte le aree, ottima gara, anche il Como non ha concesso molto. Gara molto combattuta e competitiva, ci portiamo molti aspetti positivi. C’è molta delusione per la sconfitta, ma stiamo uniti. I due infortuni hanno pesato? Non è corretto, non è corretto nei confronti del Palermo che ha meritato la vittoria. Non è stato abbastanza quello che abbiamo fatto, non si è fatto gol, bisogna migliorare questo aspetto", ha poi concluso.