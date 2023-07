Squadra in campo a Ronzone: il tecnico del Palermo continua a lavorare sul 4-3-3 in vista dell'amichevole contro il Bologna.

Prosegue la preparazione pre-campionato del Palermo di Eugenio Corini a Ronzone. Dopo la seduta mattutina svolta nella giornata di oggi, i rosanero sono scesi in campo alle ore 17:00: attivazione muscolare per il gruppo squadra rosanero, in campo anche i tre portieri. Allenamento differenziato, invece, per Francesco Di Mariano e Alessio Buttaro. Assente anche Nicola Valente per una normale gestione dei carichi di lavoro.