Ritiro Palermo, si conclude la prima parte del ritiro: ora direzione Pinzolo

Nella giornata di oggi, come comunicato dal club di Viale del Fante, la squadra effettuerà una seduta di recovery. La ripresa degli allenamenti è prevista per giorno 26 luglio, quando avrà inizio la seconda parte di ritiro in Trentino Alto-Adige. La nuova sede per i primi quattro allenamenti sarà il campo sportivo di Spiazzo.